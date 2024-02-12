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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi Töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Bozhan Memiş  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı.

Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun en önemli markalarından birisi olduğuna dikkati çekerek çeyrek finale yükselen takımları tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Trabzonspor-RAMS Başakşehir

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

Yarı finaller

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe/Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük/Trabzonspor-RAMS Başakşehir

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