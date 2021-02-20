Yukatel Denizlispor tek golle kazandı

Denizli
Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İlk yarı
Karşılaşmanın 6. dakikasında kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın şutunda barajın üstünden geçen top kalecide kaldı.
7. dakikada Sagal'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in şutunda topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
14. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasıyla topla buluşan Rodellaga'nın ceza sahası yayından attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta gitti.
17. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın çevirdiği topa Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
19. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rodallega’nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen Mesanovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, savunmaya rağmen ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
56. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahasının dışından sağ çaprazdan kaleye şutunda top soldan auta çıktı.
70. dakikada Sandro'nun altıpas üzerinden şutunda top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Ceza sahasındaki tehlikeyi Fabiano topa kafa ile vurarak uzaklaştırdı.
73. dakikada Ahmad Yasin'in pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.
90+3. dakikada Sandro'nun ceza sahası çizgisi üstünden çektiği şutta top üstten auta çıktı.
90+5. dakikada Rodellega'nın rakip yarı alanın ortalarından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topu güçlükle kurtardı.
Karşılaşma Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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