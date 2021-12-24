Dolar
11.93
Euro
13.51
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,097.40
BTC/USDT
51,112.00
BIST 100
1,864.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Selçuk Kılıç   | 24.12.2021
Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Trabzon

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak
Belçika'da Omicron kaynaklı vakalar 3 günde ikiye katlandı
Almanya'da tarihi Köln Katedrali'nde Kovid-19 aşısı kuyruğu
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı

Benzer haberler

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

Beşiktaş Önder Karaveli'yle çıkışa geçti

Beşiktaş Önder Karaveli'yle çıkışa geçti

Futbol'da haftanın programı

Futbol'da haftanın programı
Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek