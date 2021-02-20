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Spor, Futbol

Konyaspor galibiyeti ikinci yarıda attığı gollerle aldı

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda ikinci yarıda attığı gollerle Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

Yeter Erdine   | 20.02.2021
Konyaspor galibiyeti ikinci yarıda attığı gollerle aldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş / AA

Malatya

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda ikinci yarıda attığı gollerle Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

İlk yarı

18. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

23. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

72. dakikada konuk ekip, golü buldu. Rahmanovic'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Diomande, dar açıdan sert şutla topu ağlara gönderdi: 2-1.

80. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği yakaladı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-2.

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yapılan ortaya Ahmet Çalık kafayı vurdu, dışarıya doğru giden topa arka direkte Cikalleshi kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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