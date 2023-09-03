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Spor, Futbol

Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

İlyas Gün  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi.

Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.

Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.

Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.

Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı. Şeker, sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti.

Topun zeminde zıplamaması üzerine Şeker, maçı erteledi.

Statta yapılan anonsta maçın Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği bir tarihte oynanacağı açıklandı.

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