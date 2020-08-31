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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formalarından birini taraftarlar seçecek

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla taraftarlarına seçtirecek.

Orhan Yoldaş   | 31.08.2020
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formalarından birini taraftarlar seçecek

Malatya

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un taraftarları, takımın yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla seçecek.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından forma oylamasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz. Haydi büyük taraftar, takımının giyeceği formayı sen seç." ifadelerine yer verildi.

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