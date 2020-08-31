Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formalarından birini taraftarlar seçecek

Malatya
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un taraftarları, takımın yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla seçecek.
📌Takımımızın 2020-2021 Sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz.— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 31, 2020
Haydi büyük taraftar takımının giyeceği formayı sen seç.🤔💛❤️🖤
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından forma oylamasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz. Haydi büyük taraftar, takımının giyeceği formayı sen seç." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.