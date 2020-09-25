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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.

Orhan Yoldaş,Sergen Sezgin   | 25.09.2020
Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Malatya

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'a veda etti

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kubilay, altyapıda başlayan yeşil-beyaz macerasında elinden gelen her şeyi Bursaspor için sahada yapmaya çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Saha içinde, saha kenarında her an mücadelemi Bursaspor için gösterdim. Hep beraber sevindiğimiz, hep beraber üzüldüğümüz yıllara sığmayan anılarım artık yeni bir maceraya dönüşüyor. Daha küçük bir çocukken renklerine gönül vererek uzun yıllardır hizmet ettiğim Bursaspor'umuza veda zamanı. 11 sene boyunca ilk günümden son günüme kadar gelişimimde, bana verilen şansta, iyi anımda, kötü anımda, bana emek veren ve yanımda olan altyapı hocalarıma, yönetim kurulumuza, hocalarıma, teknik ekiplerimize, sağlık ekibimize, takım arkadaşlarıma, gerçek ve büyük Bursaspor taraftarlarına teşekkür ederim.

Bursaspor formasıyla tattığım tarifsiz duygular ve yaşadığım her an için bir kez daha teşekkür ederim. Hem şehrimiz hem Bursaspor'umuz her zaman kalbimde olacak. Hoşça kalın."

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