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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Yeter Erdine, Fırat Özdemir   | 28.11.2021
Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında golsüz beraberlik Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

25. dakikada ceza sahası yayına yakın noktada Babel'in çektiği şutta, top kalenin sağından auta çıktı.

31. dakikada gelişen ev sahibi ekibin atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi, ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi. Savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

46. dakikada Galatasaray'ın sol kanatta gelişen atağında Van Aanholt topu ceza sahasına gönderdi. Topla kale sahası içinde buluşan Diagne'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

74. dakikada sol çarpazdan topu ceza sahasına sokan Van Aanholt'un çektiği şutta, meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

90+2. dakika konuk ekibin orta sahadan gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Ertaç Özbir topu kornere gönderdi.

90+4. dakikada ceza yayının önünde Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda, top kalenin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.



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