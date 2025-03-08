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Spor, Futbol

UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup müsabakalarında görev alacak.

Can Öcal  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup maçlarında görev üstlenecek.

Esra Arıkboğa ise söz konusu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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