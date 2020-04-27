Euro
7.58
Dolar
6.99
BIST 100
101,166.50
Altın
1,717.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA'dan bir maçta 5 oyuncu değişikliği önerisi

FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

Mutlu Demirtaştan   | 27.04.2020
FIFA'dan bir maçta 5 oyuncu değişikliği önerisi

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun fikstürde "fazla yüklenme" sonrası oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek ve futbolcu sağlığını korumak adına takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı tanınması için öneri sunuldu.

Buna göre takımlar, 90 dakika içinde 3 yerine 5 değişiklik yapabilecek. Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek.

Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre arasında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak.

Öneri doğrultusunda geçici olarak getirilecek 5 oyuncu değişikliği hakkı, tüm kulüp ve milli takım maçlarında gelecek sezon sonuna kadar uygulanacak.

Futbolda oyun kurallarından sorumlu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın önerisini onaylaması halinde 5 oyuncu değişikliği hakkı hayata geçirilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sürüyor
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern 'Kovid-19'a karşı savaşı kazandıklarını' duyurdu
Hindistan Başbakanı Modi: Sokağa çıkma yasağı binlerce hayat kurtardı
Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kovid-19'a yönelik "İsveç stratejisini" değerlendirdi
Almanya'da maske zorunlu oldu, Avusturya anaokullarını açmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

FIFA'dan bir maçta 5 oyuncu değişikliği önerisi

FIFA'dan bir maçta 5 oyuncu değişikliği önerisi

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ağustos ayına ertelendi

Maradona futbolu çok özlemiş

Koronavirüsten etkilenen 'futbol ekosisteminde' tartışma konusu astronomik harcamalar

Koronavirüsten etkilenen 'futbol ekosisteminde' tartışma konusu astronomik harcamalar
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Ligler bir şekilde oynanacak

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Ligler bir şekilde oynanacak
Liglerin iptal edildiği Hollanda'da şampiyon çıkmayacak

Liglerin iptal edildiği Hollanda'da şampiyon çıkmayacak