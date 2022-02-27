Dolar
14.04
Euro
15.71
Altın
1,889.25
ETH/USDT
2,629.80
BTC/USDT
37,910.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplandı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

FIFA: Rusya'da maç oynanmayacak, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak

FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.02.2022
FIFA: Rusya'da maç oynanmayacak, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak

Ankara

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şiddetin asla çözüm olmadığı belirtilerek, "Barışın acilen tesis edilmesi ve yapıcı diyaloğun başlaması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Toplanan FIFA Konseyi Bürosu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) tavsiyeleri doğrultusunda Rusya Futbol Federasyonu hakkında acil önlemler almaya karar verdi.

Sonraki duyuruya kadar geçerli olacak yaptırımlara göre, Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka yapılmayacak. Rusya'nın ev sahibi olduğu maçlar da seyircisiz olarak tarafsız sahada oynanacak.

Rusya Futbol Federasyonuna bağlı milli takımlar, "Rusya" ismiyle değil, "Rusya Futbol Birliği (RFU)" adı altında mücadele edecek. Söz konusu takımların katıldığı karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak.

FIFA ayrıca Ukrayna'daki durumun düzelmemesi durumunda, müsabakalardan ihraç edilme de dahil olmak üzere ek bir yaptırım belirlemek için IOC, UEFA ve diğer spor organizasyonlarıyla diyaloğunu sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldı

İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Beyaz Saray önünde protesto edildi

AB'den Ukrayna'ya üyelik konusunda sıcak mesaj

AB Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt yolda

AB Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt yolda

FIFA: Rusya'da maç oynanmayacak, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak

FIFA: Rusya'da maç oynanmayacak, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak
Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke: Rusya

Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke: Rusya