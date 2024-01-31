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Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

Abdulkadir Karakaya  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

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