UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 22 maçla sona erecek.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalma peşinde
- Beşiktaş yarın Dinamo Kiev'i ağırlayacak
- Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Genk'i konuk edecek
Beşiktaş, saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Aynı saatte başlayacak mücadelede Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe ise TSİ 20.00'de Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.