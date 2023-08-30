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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Mutlu Demirtaştan,  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 22 maçla sona erecek.

Beşiktaş, saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Aynı saatte başlayacak mücadelede Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe ise TSİ 20.00'de Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.

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