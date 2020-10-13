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Spor, Futbol

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 13.10.2020
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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