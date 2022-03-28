Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre yarın Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.
Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.