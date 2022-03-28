Dolar
14.84
Euro
16.32
Altın
1,928.81
ETH/USDT
3,321.30
BTC/USDT
47,022.00
BIST 100
2,187.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın yarın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Ercan Doğan   | 28.03.2022
Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre yarın Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.

Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi
İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

Yılmaz Vural, büyük kulüplerin yabancı teknik direktör tercihlerini eleştirdi

138 yaşındaki kütüphanede mevsim değişse de sıcaklık hep aynı

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'doğal afetlere karşı önlem' uyarısı

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'doğal afetlere karşı önlem' uyarısı
İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi

İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı