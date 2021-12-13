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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.12.2021
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu belli oldu.

Aynı ülkeden takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. sırayı alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8'er kulüp katıldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

Eşleşmeler şöyle:

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

Porto (Portekiz)​​ - Lazio (İtalya)

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