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Yılın 11'i adayları açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 23 kişilik aday liste açıklandı. Listede, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah yer almadı

Fatih Erel   | 14.12.2021
Yılın 11'i adayları açıklandı

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 23 kişilik aday liste açıklandı.

FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbolcular tarafından seçilen 23 adaydan, en çok oyu alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu, üç forvet ile bunların dışında en fazla oyu alan oyuncu yılın 11'ine seçilecek.

Yılın 11'i, 17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklanacak.

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah yer almadığı 23 kişilik aday liste şöyle:

Kaleci:

Alisson Becker (Liverpool, Brezilya)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)

Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)

Defans:

David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)

Jordi Alba (Barcelona, İspanya)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)

Dani Alves (Sao Paulo/Barcelona, Brezilya)

Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

Orta saha:

Sergio Busquets (Barcelona, İspanya)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)

Frenkie de Jong (Barcelona, Hollanda)

Jorginho (Chelsea, İtalya)

N'Golo Kante (Chelsea, Fransa)

Forvet:

Karim Benzema (Real Madrid, Fransa)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, Portekiz)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norveç)

Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)

Romelu Lukaku (Inter/Chelsea, Belçika)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Fransa)

Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain, Arjantina)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brezilya)


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