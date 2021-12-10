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Ekonomi

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine tekrar seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine tekrar seçildiğini bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 10.12.2021
Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine tekrar seçildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IMO Konsey üyeliği seçiminin, Londra'da gerçekleştirilen IMO 32. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün yapıldığı, yeniden aday olan Türkiye'nin Konsey üyeliğine tekrar seçildiği duyuruldu.

Açıklamada, Türkiye'nin ilk kez aday olduğu 1999'dan itibaren iki yılda bir yapılan bütün Konsey seçimlerinde üye olduğu aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bugün gerçekleştirilen seçimlerde de olumlu bir sonuç alınması, Birleşmiş Milletlerin deniz emniyeti - güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO'nun yürütme organı olan Konseydeki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir.

Ülkemiz IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir."​​​​​​​

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