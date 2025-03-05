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Politika

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Büşranur Keskinkılıç  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlık, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı, terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'da dün askeri tesise yönelik düzenlenen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Pakistan Talibanı'nın üstlendiği belirtilmişti.

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