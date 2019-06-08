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Spor, Futbol

Türkiye-Fransa maçının ilk 11'leri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye-Fransa maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Basir Gülüm   | 08.06.2019
Türkiye-Fransa maçının ilk 11'leri belli oldu

Konya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye-Fransa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya),

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud, Mbappe

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