Dolar
27.88
Euro
29.37
Altın
1,916.04
ETH/USDT
1,581.10
BTC/USDT
27,698.00
BIST 100
7,978.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Mağdur Hakları Danışma Kurulu toplantısında konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Selçuklu Sporcu Seçme ve Yerleştirme Merkezi temel atma töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle bir lise boşatıldı

Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bomba ihbarı nedeniyle bir lisenin tahliye edildiği bildirildi.

Esra Taşkın  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle bir lise boşatıldı

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Arras'taki Gambetta-Carnot Lisesi'nde bomba olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti.

Liseyi tahliye eden polis, okulun önündeki kişilerin çantalarını aradı.

Bomba imha ekipleri de olay yerine intikal etti.

Tahliye sırasında bir kişi fenalaşırken, okul personeli ve öğrenciler güvenli bir alana götürüldü.

Gambetta-Carnot Lisesi'nde 13 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda Fransızca öğretmeni Dominique Bernard hayatını kaybetmiş ve 3 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından savcılık soruşturma başlatmış, 20 yaşındaki saldırgan dahil 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FAO destekçisi, oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan su tasarrufu çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı
Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov'la telefonda görüştü
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, İsrail'e istihbarat desteği sunduklarını belirtti

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, İsrail'e istihbarat desteği sunduklarını belirtti

Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle bir lise boşatıldı

Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti

Paris'te polis, Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Paris'te polis, Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
Paris'te yapılması planlanan Filistinlilerle dayanışma gösterisi yasaklandı

Paris'te yapılması planlanan Filistinlilerle dayanışma gösterisi yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet