Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 437 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 791 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 46 bin 273'e ulaştı.
Paris
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyonu geçti.
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 437 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 791 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 46 bin 273'e ulaştı.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 522 artışla 2 milyon 36 bin 755'e çıktı.
Hastanelerde 4 bin 854'ü yoğun bakımda olmak üzere 33 bin 170 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 272 artışla 143 bin 152'e yükseldi.
Günlük Kovid-19 vaka sayısı düştü
Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısının düştüğünü belirtti.
Kovid-19 tedbirlerine uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Salomon, toplam vaka sayısının 2 milyonu geçtiğini söyledi.
Ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısının dün 33 bin 500'e ulaştığını aktaran Salomon, bununla salgının başından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.