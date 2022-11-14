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Dünya

Fransa'da tıbbi laboratuvarların yüzde 95'inde greve gidildi

Fransa'da biyologların sosyal güvenlik bütçesini protesto amacıyla greve gitmesi, ülkedeki tıbbi analiz laboratuvarların yüzde 95'inde kan ve idrar dahil, sağlık testi işlemlerinin askıya alınmasına yol açtı.

Alaattin Doğru   | 14.11.2022
Fransa'da tıbbi laboratuvarların yüzde 95'inde greve gidildi

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, biyolog sendikaları, haftalardır karşı çıkmalarına rağmen hükümetin alana yönelik sosyal güvenlik bütçesinden 250 milyon avro azaltmaya gitmesini protesto için en az 3 günlük grev ilan etti.

Grev kararından sonra ülkedeki 4 bin 100 laboratuvarın 3 bin 900'ü acil durumlar hariç kan ve idrar dahil tüm analiz işlemlerini durdurdu.

Fransızlar, bu süre boyunca normal tıbbi testleri için sadece hastanelerin laboratuvarlarından hizmet alabilecek.

Grev sağlık hizmetlerinde ciddi aksamaya neden olacak

Hükümet ise bütçe kısıtlamasına, bu laboratuvarların Kovid-19 salgını döneminde test yaparak 7 milyar avro kar yapmasını gerekçe gösterdi.

Yetkililer, laboratuvarlardan aynı zamanda tıbbi testlerin fiyatlarını düşürmesini de istedi.

Ancak biyologlar, halihazırdaki fiyatlar üzerinden ek vergi ödemeye hazır olduklarını açıklayarak planlamanın, kırsal bölgelerde düşük kar sağlayan laboratuvarların etkilenmemesi için gelecek birkaç yıl için ertelenmesini talep etti.

Grev nedeniyle, evlerde tedavileri devam eden çok sayıda hastadan alınan örneklerin laboratuvarlarda testleri yapılamayacağından sağlık hizmetlerinde ciddi aksamaların yaşanacağı öngörülüyor.

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