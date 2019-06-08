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Milli güreşçilerden 3 madalya

İspanya'da devam eden Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular, 3 madalya kazandı.

Ercan Doğan   | 08.06.2019
Milli güreşçilerden 3 madalya

İstanbul

İspanya'da devam eden Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular, 3 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 97 kiloda Feyzullah Aktürk, Moldovalı Radu Lefter'i tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Pontevedra kentinde düzenlenen şampiyonada 57 kiloda final mücadelesine çıkan Ahmet Duman ise ilk devresini 6-4 önde kapattığı maçta Rus rakibi Nachyn Mongush'a 9-7 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Türkiye'ye madalya kazandıran bir başka güreşçi Ömer Faruk Çayır oldu. Ömer Faruk Çayır, 70 kiloda Azerbaycanlı Elmar Kazımov'u 3-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Türk güreşçiler, şampiyonadaki madalya sayısını da 8'e çıkardı.

Şampiyonada yarın Abdülvasi Balta altın, Hamza Alaca bronz madalya için güreşecek.

Paşa Ekrem Karabulut ise bronz madalya için repesajda Moldovalı rakibi Viktor Gavriluta ile karşılaşacak.


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