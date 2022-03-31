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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta’da “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 33 Proje Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Spor, Futbol

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.

Mutlu Demirtaştan   | 31.03.2022
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi

İstanbul

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Brezilya1832+1
2Belçika1827-1
3Fransa1789-
4Arjantin1765-
5İngiltere1761-
6İtalya1723-
7İspanya1709-
8Portekiz1674-
9Meksika1658+3
10Hollanda1658-
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