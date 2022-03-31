Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi

İstanbul
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.
Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Brezilya
|1832
|+1
|2
|Belçika
|1827
|-1
|3
|Fransa
|1789
|-
|4
|Arjantin
|1765
|-
|5
|İngiltere
|1761
|-
|6
|İtalya
|1723
|-
|7
|İspanya
|1709
|-
|8
|Portekiz
|1674
|-
|9
|Meksika
|1658
|+3
|10
|Hollanda
|1658
|-