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Spor, Futbol

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.06.2022
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi

Ankara

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475,13 puanla bir basamak çıktı.

Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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