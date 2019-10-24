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Spor, Futbol

Türkiye FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye 4 basamak çıkarak 32'nciliğe yerleşti.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.10.2019
Türkiye FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

Ankara

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu. 

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.

Kosova tarihinin en iyi derecesine ulaştı

Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.


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