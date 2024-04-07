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Fenerbahçe Futbol Takımı kafilesi, Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndan ayrılıyor.
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Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa maçı Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Bozhan Memiş  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Turkcell Süper Kupa maçı Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Şanlıurfa

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