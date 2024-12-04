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Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor, Kepezspor'u 9-0 yendi

Savaş Güler  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
TÜMOSAN Konyaspor, Kepezspor'u 9-0 yendi

Konya

Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği TFF 2. Lig ekiplerinden Kepezspor'u 9-0 yenerek tur atladı.

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