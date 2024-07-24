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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk iki hafta programı açıklandı.

Hilmi Sever  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Açıklamada, maç programının kulüplerin Avrupa kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlandığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir. 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir."

Trendyol Süper Lig'de ilk iki hafta maç programı şöyle:

1. hafta:

9 Ağustos Cuma:

21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: RAMS Park

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan

21.45 Antalyaspor-Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ülker

11 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül

21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor: Alanya Oba

21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Çaykur Didi

21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı)

Not: Mondihome Kayserispor haftayı BAY geçecek

2. hafta:

16 Ağustos Cuma:

21.00 Konyaspor-Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Mondihome Kayserispor-Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: (Stadyum henüz açıklanmadı)

21.00 Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

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