Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,132.70
Altın
1,958.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde anıldı.

Ercan Doğan   | 29.07.2020
Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde kabri başında anıldı Fotoğraf: Sena Mayadağlı / AA

İstanbul

Ali Sami Yen'in Feriköy'deki mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay ile yönetici Mahmut Recevik de katıldı.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Ali Sami Yen'i anma töreninde kısa bir konuşma yapan Yusuf Günay, Galatasaray Kulübünün kurulduğu dönemin Türk milletinin emperyalist güçler tarafından Anadolu'dan çıkarılmasına ilişkin çalışmaların başladığı yıllar olduğunu belirterek, "Bu yüzden rahmetli kurucu başkanımız bunlara da bir başkaldırı bir isyan olarak Galatasaray Kulübünün esas gayesini Türk olmayan takımları yenmek olarak bir hedef göstermiştir. Galatasaray Kulübünün genlerinde bu ilke var, bu hedef vardır. Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etmeyi de bir gelenek haline getirdiklerini hatırlatan Günay, "Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var. Özellikle son yıllarda... Galatasaray olarak biz bunu gelenek haline getirdik. Her yıl merhum başkanımızı anmaya geldiğimizde merhum Süleyman Seba'yı da ziyaret ediyoruz. Aslında sporun felsefinde barış ve kardeşlik var. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Galatasaray olarak bu konuda öncü bir tavır içerisindeyiz. Sonuçta spordaki kardeşliği, dostluğu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Aksi takdirde spor yapmanın manası da yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Sağlık Bakanı Veran: Kovid-19'da ikinci dalga söz konusu değil
Ankara Müftü Vekili Ünal'dan 'bayramda Kovid-19 tedbirleri' açıklaması
AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak
Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Mumbai'de gecekondu sakinlerinin yarıdan fazlasının Kovid-19 antikor testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş

Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida

Süper Lig'e son bilet Ankara'dan verilecek

Süper Lig'e son bilet Ankara'dan verilecek
Fatih Karagümrük 36 yıllık hasreti bitirme peşinde

Fatih Karagümrük 36 yıllık hasreti bitirme peşinde
Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak