Euro
8.23
Dolar
6.98
BIST 100
1,130.97
Altın
1,947.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa Quaresma ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

Ercan Doğan   | 29.07.2020
Kasımpaşa Quaresma ile yollarını ayırdı

İstanbul

Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Quaresma; lacivert-beyazlı formayla 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 68 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyonu geçti
İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Avrupa'da Kovid-19'da ikinci dalga endişesi

Benzer haberler

Kasımpaşa Quaresma ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa Quaresma ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de yıllık olağan genel kurul ekim sonrasına ertelendi

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş

Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş
Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida

Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida
Süper Lig'e son bilet Ankara'dan verilecek

Süper Lig'e son bilet Ankara'dan verilecek