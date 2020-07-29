Euro
8.23
Dolar
6.98
BIST 100
1,130.97
Altın
1,947.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

NBA'de Lakers derbisinde önemli oyuncular forma giyemeyecek

Değişen formatıyla 31 Temmuz'da yeniden başlayacak NBA'de Los Angeles Clippers ile Los Angeles Lakers arasında oynanacak karşılaşmada birçok önemli oyuncu görev alamayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 29.07.2020
NBA'de Lakers derbisinde önemli oyuncular forma giyemeyecek

Ankara

Değişen formatıyla 31 Temmuz'da yeniden başlayacak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers ile Los Angeles Lakers arasında oynanacak karşılaşmada birçok önemli oyuncu görev alamayacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kampın yapıldığı ESPN Wide World Spor Kompleksi'ni izinsiz terk eden ve geri döndüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 10 gün boyunca karantina altına alınan Lou Williams, kişisel nedenlerle kamp alanından ayrılan ve henüz geri dönmeyen Montrezl Harrell, Lakers karşında forma giyemeyecek.

Kişisel gerekçelerle kamptan ayrılmasının ardından geri dönen Patrick Beverley'nin de Clippers başantrenörü Doc Rivers tarafından söz konusu karşılaşmada oynatılması beklenmiyor. Daha önce yen tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan ve iyileşen Ivica Zubac ile Landry Shamet ise kadroda yer alacak.

Lakers cephesinde ise Orlando Magic ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlanan Anthony Davis'in Clippers karşısında dinlendirilmesinin hedeflendiği, maçın gidişatına göre sonradan oyuna girebileceği belirtildi.

İki takım arasındaki mücadele, 31 Temmuz Cuma günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 68 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyonu geçti
İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Avrupa'da Kovid-19'da ikinci dalga endişesi

Benzer haberler

NBA'de Lakers derbisinde önemli oyuncular forma giyemeyecek

NBA'de Lakers derbisinde önemli oyuncular forma giyemeyecek

AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak

Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok

NBA heyecanı yeniden başlıyor

NBA heyecanı yeniden başlıyor
Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz

Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz
Brezilya'da Bolsonaro Kovid-19'u yense de sağlık sistemi alarm veriyor

Brezilya'da Bolsonaro Kovid-19'u yense de sağlık sistemi alarm veriyor