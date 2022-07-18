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Milli futbolcu Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'da

İngiltere Championship (2. lig) ekibi West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.07.2022
Milli futbolcu Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'da Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Ay başında İspanyol kulübü Celta Vigo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Okay'ın yeni takımı, West Bromwich Albion oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında Celta Vigo'ya gitmişti.

Milli takımı formasıyla 39 maça çıkan Okay, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında West Bromwich, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da Getafe'de kiralık olarak oynadı.

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