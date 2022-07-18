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Galatasaray'ın genç futbolculardan kamp değerlendirmesi

Galatasaray'ın genç futbolcuları Hamza Yiğit Akman, Emirhan Kayar ve Beknaz Almazbekov, Avusturya'da gerçekleştirdikleri kamp çalışmasını değerlendirdi.

Ercan Çakar   | 18.07.2022
Galatasaray'ın genç futbolculardan kamp değerlendirmesi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Graz

Kariyerlerinde ilk kez A takımla kampa alınan genç futbolcular, Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılıların antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, güzel bir kamp geçirdiklerini belirterek, "Geldiğimizden beri oyuncular bizi çok sıcak karşıladı. Güzel bir ortam var. Kamp da güzel geçiyor. İlk kampım, Okan hoca bana güveniyor. O güveni boşa çıkartmak istemiyorum. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

Kardeşi Efe Akman'ın da kampta yer aldığını belirten 17 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Kardeşim Efe de burada. Çok mutluyuz. Babam da burada. İkimizin aynı antrenmanda olması gurur verici. Hayallerimizden biri kardeşimle aynı anda A takımda oynamak. İnşallah gerçekleştiririz. İnşallah bu sezon ilk Süper Lig maçıma çıkarım. O büyük taraftarın önünde oynamak çok zevkli. Dinamo Kiev maçında oynamıştım. Çok mutlu olmuştum. İnşallah bu sene devamı gelecek."

Geçen sezon Galatasaray'ın 19 yaş altı takımı ile şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan genç futbolcu, "Bütün sezonun emeğini şampiyonlukla taçlandırdık. Çok büyük emek verdik. Şampiyon kadrodan birkaç kişi buradayız. O yüzden çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Emirhan Kayar: "Burada çok şey kazanıyoruz"

Galatasaray'ın 17 yaşındaki oyuncularından Emirhan Kayar da kampta çok şey öğrendiklerini anlatarak, "Öncellikle bizi burada düşündükleri için Okan hocama ve teknik ekibe çok teşekkür ederim. Bizim açımızdan kamp çok iyi geçiyor. Burada çok şey kazanıyoruz. Herkesten bir şeyler görüp, öğrenmeye çalışıyoruz. Genelde Sergio Oliveira'yı izliyorum. Antrenmanda ne yaptığına bakıyorum. Emre Akbaba'yı izliyorum. Takım olarak iyi işler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beknaz Almazbekov: "Genç oyuncular için çok büyük bir tecrübe"

Sarı-kırmızılı futbolcu Beknaz Almazbekov da kampın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim gibi genç oyuncular için çok büyük bir tecrübe. Okan hoca genç oyunculara değer veriyor. İdmanlarda da bunu görebiliyoruz. Zamanla herkese şans vereceğini düşünüyorum. Okan hoca bizi iyi anlar. Çünkü o da Galatasaray akademisinden çıktı. Bize çok güveniyor. Bizim için çok iyi bir ortam. Ağabeylerimizden çok şey öğrenmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de oynayan Eden Hazard, Liverpool forması giyen Luis Diaz ve Manchester City'de top koşturan Jack Grealish'i örnek aldığını söyledi.

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