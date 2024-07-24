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Spor, Futbol

TFF Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu başkanlığı görevine Şerafettin Bural'ın getirildiğini duyurdu.

Hilmi Sever  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
TFF Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural getirildi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Temsilciler Kurulu başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

Şerafettin Bural başkanlığındaki Temsilciler Kurulu üyeliklerine ise Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin, Haydar Özdemir, Ömer Demir, Mehmet Sururi Saydam ve Servet Sarıkaya atandı.

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