TFF Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural getirildi

İstanbul
Federasyondan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Temsilciler Kurulu başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.
Şerafettin Bural başkanlığındaki Temsilciler Kurulu üyeliklerine ise Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin, Haydar Özdemir, Ömer Demir, Mehmet Sururi Saydam ve Servet Sarıkaya atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.