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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Bozhan Memiş  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

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