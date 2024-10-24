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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor, saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Süha Gür  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Ligde 10. hafta aynı zamanda derbiye de sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

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