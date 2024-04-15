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Spor, Futbol

Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran, hayatını kaybetti

Hakan Burak Altunöz  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran, hayatını kaybetti

Trabzon

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan Hicran Yıldız, yaşamını yitirdi.

Lösemi ve kas hastalığı nedeniyle uzun süredir yaşamını yatağa bağlı sürdüren 18 yaşındaki Hicran, durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüp tarafından "Hicran'ımız melek oldu" başlığıyla yayımlanan mesajda, "2020-2021 sezonu forma tanıtım filmimizde rol alan Hicran Yıldız'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hicran'ımıza Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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