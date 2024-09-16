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Spor, Futbol

Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hakan Burak Altunöz  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, aslen Kırşehirli olan 83 yaşındaki Ekinci'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulunuldu.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Ekinci'nin, ailesinin fabrika kurmak için geldiği Trabzon'da uzun yıllar iş hayatına devam ettiği belirtildi.

Mustafa Şamil Ekinci'nin, Trabzonspor'da 1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yaptığı, başkan olacağı 1975 yılındaki kongreye kadar yönetim kurulu üyeliği, umumi kaptan ve 2. başkanlık görevlerinde bulunduğu aktarıldı.

Başkanlığının ilk sezonu olan 1975-1976 sezonunda Trabzonspor'un, İstanbul hegemonyasına son vererek Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon ünvanını elde ettiği vurgulanan açıklamada, "Trabzonspor, Ekinci'nin 5 sezon boyunca başkanlık yaptığı dönemde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Ekinci aynı zamanda 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu. 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Ekinci, yöneticilik ve başkanlık yaptığı dönemlerde Trabzonspor tam 17 kupa kazandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 9 Şubat 2011 tarihinde açılan ve kulübün başarılarının sergilendiği müzeye Mustafa Şamil Ekinci'nin ismi verildiği hatırlatılarak, "Bundan duyduğu mutluluğu ise 'Hayatımın en büyük hediyesini aldım.' diyerek açıklayacaktı Şamil Ekinci. Sadece yöneticilik ve başkanlık döneminde değil, Trabzon ve Trabzonspor ile tanıştığı ilk günden hayatının son anına kadar, çok sevdiği şehri ve camiası için elini taşın altına koymaktan hiç çekinmedi." denildi.

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