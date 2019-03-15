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Spor, Futbol

Trabzonspor'un CAS davası başladı

Trabzonspor'un, 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından CAS yaptığı başvuruya ilişkin duruşma başladı.

Bayram Altuğ   | 15.03.2019
Trabzonspor'un CAS davası başladı

Luzern

Trabzonspor Kulübünün, Süper Lig 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma başladı.

İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS binasında gerçekleştirilen duruşmada, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ile Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Lermi Zorer, Sertaç Güven ve avukatlar hazır bulundu.

TSİ 12.30'da başlayan duruşmanın yaklaşık 2 saat sürmesi ve kararın başka bir gün açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, bir grup Trabzonspor taraftarı da duruşma nedeniyle CAS binasının önünde toplandı.

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