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Spor, Futbol

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.03.2019
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ankara

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası rakipleri de belirlendi.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Yarı final eşleşmeleri ise söyle:

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) / Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) / Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.


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