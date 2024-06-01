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A Milli Futbol Takımı oyuncuları Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

Enes Ünal, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sol ayak başparmağı kırılan Enes Ünal'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Enes Ünal, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında aldığı darbenin ardından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen milli futbolcunun sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Yaşadığı sakatlığın EURO 2024 süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden Enes, A Milli Takım'ın geniş kadrosundan çıkarıldı.

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