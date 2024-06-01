Enes Ünal, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında aldığı darbenin ardından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen milli futbolcunun sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.
Yaşadığı sakatlığın EURO 2024 süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden Enes, A Milli Takım'ın geniş kadrosundan çıkarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.