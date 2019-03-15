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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.03.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ankara

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra olası yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski yıldız futbolcu Pierre van Hooijdonk'un gerçekleştirdiği kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:

Napoli (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)

Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)

Olası yarı final eşleşmeleri: 

Napoli-Arsenal/Villarreal-Valencia

Benfica-Eintracht Frankfurt/Slavia Prag-Chelsea

Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

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