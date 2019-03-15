Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,275.50
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Sevilla'da Machin dönemi sona erdi

İspanya temsilcisi Sevilla, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verdi.

Doga Kirmizioglu   | 15.03.2019
Sevilla'da Machin dönemi sona erdi

Ankara

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın görevine son verildiği, yerine sezon sonuna kadar kulübün futbol direktörü Joaquin Caparros'un getirildiği belirtildi.

Sevilla'nın 17 Mart Pazar günü deplasmanda Espanyol ile yapacağı lig başında, takımı 63 yaşındaki Caparros çalıştıracak.

İspanya temsilcisi, ligde son 6 maçında sadece 4 puan alarak zirve yarışından uzaklaşırken, dün oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde ise Çekya ekibi Slavia Prag'a elenmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

Trabzonspor'un CAS davası başladı

Trabzonspor'un CAS davası başladı

Tekrar aday kadrodalar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 'çıkış' arayışında

Beşiktaş'ın 2000. maç heyecanı

Beşiktaş'ın 2000. maç heyecanı
Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
Scholes'un ilk teknik direktörlük deneyimi bir ay sürdü

Scholes'un ilk teknik direktörlük deneyimi bir ay sürdü