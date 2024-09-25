Trabzonsporlu futbolcular Umut Bozok ve Batagov'da kas yaralanması tespit edildi
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Umut Bozok ile Arseniy Batagov'da kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.
Trabzon
Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtan sonra Umut Bozok'un adalesinde ağrı hissettiğini belirtti.
Umut Bozok'un yapılan muayenesinde sağ üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini aktaran Beşir, futbolcunun tedavisine başlandığını aktardı.
Futbolcularımız Umut Bozok ve Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 25, 2024
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Arseniy Batagov'un da antrenmanın ardından ağrı hissettiğine işaret eden Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.