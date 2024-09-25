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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcular Umut Bozok ve Batagov'da kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Umut Bozok ile Arseniy Batagov'da kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.

Hakan Burak Altunöz  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Trabzonsporlu futbolcular Umut Bozok ve Batagov'da kas yaralanması tespit edildi Trabzonspor oyuncusu Umut Bozok

Trabzon

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtan sonra Umut Bozok'un adalesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Umut Bozok'un yapılan muayenesinde sağ üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini aktaran Beşir, futbolcunun tedavisine başlandığını aktardı.

Arseniy Batagov'un da antrenmanın ardından ağrı hissettiğine işaret eden Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

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