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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür ameliyat edildi

Trabzonspor'un 19 Ocak Salı günü İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'da ameliyat oldu.

Duygu Avunduk   | 21.01.2021
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür ameliyat edildi

Trabzon

Trabzonspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'ün başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Abdülkadir'in hastanede bir süre daha tedavi sürecinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, "Oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır." denildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek, moral verdiği kaydedildi.

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