Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür ameliyat edildi

Trabzon
Trabzonspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'ün başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
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Abdülkadir'in hastanede bir süre daha tedavi sürecinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, "Oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır." denildi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek, moral verdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.