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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Bakasetas, ''yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu'' ödülünü aldı

Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, geçen sezon yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu ödülüne layık görüldü.

Selçuk Kılıç   | 13.12.2022
Trabzonsporlu Bakasetas, ''yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu'' ödülünü aldı

Trabzon

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde, 2021-22 sezonunun yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcusu seçildi.

Meslektaşlarının oylarıyla bu ödüle layık görülen Bakasetas, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz." dedi.

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