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Spor, Futbol

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular dördüncü kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Seyit Ahmet Eksik   | 20.05.2020
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular dördüncü kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzon

Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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