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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Serdar Saatçı için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi.

Duygu Avunduk  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Trabzonspor'da Serdar Saatçı için imza töreni düzenlendi

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Saatçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk de katıldı.

Ertürk, törende yaptığı konuşmada, "Genç ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a transfer olduğu için mutluluğunu dile getiren Saatçı da, "Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Saatçı'nın "29" numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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